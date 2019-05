VUOTO VISITÓ EL CENTRO CULTURAL NUEVA ARGENTINA

Se reunió con militantes y vecinos En el Centro Cultural Nueva Argentina, el intendente Walter Vuoto participó de un encuentro con militantes y vecinos de Ushuaia reunidos por el concejal Juan Carlos Pino. “Quiero agradecerles este enorme esfuerzo que están haciendo como militantes de este gran campo popular y movimiento que es el peronismo, que entendió que debíamos estar juntos para cortar definitivamente con las políticas neoliberales, expresó Vuoto. Destacó el intendente el espacio de militancia del Presidente del Concejo Deliberante y expresó que “acá se siente el alma peronista”. En tal sentido, aseguró que “no es lo mismo una gestión peronista que otra que no lo es. No es lo mismo una gestión que no le dio importancia al transporte público, que tuvo tres emergencias en el servicio, que tenía sólo cinco colectivos. Y, de repente, empezamos a tener una empresa del Estado con todos los colectivos nuevos y que hoy estemos pensando en ampliar los recorridos. Eso es porque tenemos decisión política de transformar el Estado municipal y ustedes son parte de un proyecto que construimos en estos tres años”. Vuoto resaltó que “regularizamos más de 1800 familias que el Estado les daba la espalda, eso fue una pelea de muchos años, de dirigentes sociales y presidentes de barrios, es cierto, pero hacía falta un Estado que piense en cortar con las diferencias entre los de arriba y los de abajo. Cualquier argentino nacido en esta querida patria tenía derecho a la tierra y tomamos la decisión política de regularizar más de 18 barrios y el Gobierno provincial les está llevando el agua, las cloacas, la luz y volvimos a tener un Municipio de cara a la gente. Y realizamos la urbanización más grande de la historia de la ciudad como es la General San Martín”. Finalmente, Vuoto señaló “hoy tenemos que defender más que nunca lo que hicimos. El 16 de junio tenemos que hacer historia en Ushuaia y tenemos que ser la lista con mayor cantidad de bancas en el Concejo Deliberante para que esta gestión pueda seguir trabajando por la ciudad, y que el peronismo se pueda quedar muchos años más al frente del Municipio”. Por su parte, el actual concejal y candidato a la reelección, Juan Carlos Pino, manifestó que “tener la visita del intendente Vuoto es un muy importante para nosotros y hace un año atrás planteábamos el trabajo que había que hacer con la unidad y eso se transformó en la Unidad Fueguina. A partir de allí, tanto el intendente como la gobernadora trabajaron y llevaron adelante ese proyecto”. “Necesitamos del esfuerzo, la militancia de cada uno, que nos puedan acompañar en la calle, en los barrios, cada uno de los lugares y hogares para que podamos con la propuesta del justicialismo y por supuesto como siempre decimos, no tenemos ninguna duda y jamás la tuvimos, que el compañero Vuoto va a a ser reelecto intendente, que la compañera Bertone va a ser reelecta gobernadora y que Martin Pérez va a recuperar la intendencia de Río Grande”. En tanto, Omar Becerra, señaló que “solo quiero decirles que nos quedan treinta días para las elecciones y estoy convencido que como lo hicimos a lo largo de nuestra trayectoria y militancia, lo vamos a hacer con el doble esfuerzo y alegría porque después de tantos años vamos por la reelección de un intendente Peronista”. Aseguró, por último que “el 16 a la noche vamos a tener esa gran alegría para todos los vecinos de nuestra querida ciudad, a Walter reelecto, a Juan Carlos reelecto y también vamos a festejar el triunfo de la compañera Rosana Bertone”.