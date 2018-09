“UNA PERSONA INTELIGENTE NO DEBERÍA DEJARSE INFLUENCIAR POR CATENA”

ROMERO LE RESPONDIÓ AL PEDIDO DE RENUNCIA DE MELELLA

“La gente está preocupada por sostener el empleo y que los chicos tengan clases, no por los actos de la municipalidad” destacó el MInistro de Educación.

Luego de conocidas las declaraciones del Intendente de Río Grande pidiendo la renuncia del ministro de Educación de la provincia, Diego Romero lamentó “estos ataques del intendente, que me asombran por el contexto en el cual se dan. Hoy tenemos una situación crítica con los sabotajes y actos de vandalismos que sufren las escuelas. Acá hay una mano negra y por eso fue importante que hiciéramos las denuncias ante la justicia y la policía para que investigue. Esto sí me parece algo importante y nos debería encontrar a todos unidos trabajando en el mismo sentido”.

“Yo le pido al intendente que hable con los padres, con los alumnos y con los docentes que trabajan todos los días. A mi me da un poco de tristeza que siendo una persona inteligente se deje influenciar por Catena y por cierta dirigencia del SUTEF, que no tiene predicamento en las bases” sostuvo el Ministro.

Por último, señaló que “es importante que el Intendente sepa que cuenta conmigo para lo que necesite. Mi desafío es lograr los 180 días de clases y trabajar por la mejora de la calidad educativa. Si quiere trabajar en este objetivo, puede contar conmigo. Sí considero que la política partidaria debe quedar al margen de los ámbitos educativos. Yo tengo confianza en que recapacite y podamos trabajar por los jóvenes de la ciudad y no por cierta dirigencia sindical que ya ha demostrado tener muy poco espíritu democrático, como es Catena”.