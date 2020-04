“TENEMOS QUE ENTENDER QUE NO HAY FLEXIBILIZACIÓN POSIBLE”

El Mandatario provincial llamó a la reflexión a la comunidad a fin de que se continúe respetando el aislamiento social obligatorio. Señaló que “está en juego la vida, debemos ser responsables”.

El gobernador, Gustavo Melella lamentó que en los últimos días se haya incrementado la circulación de vehículos en las ciudades. “Es una responsabilidad personal, creo que no terminamos de entender el riesgo que hay. Nada más y nada menos que la vida está en juego” remarcó.

“La cuarentena sigue, no hay flexibilización posible y el lunes no se va a modificar nada” aseguró Melella e indicó que “quizás se realice la reactivación de alguna actividad en particular, pero eso va hacer si cumple con un plan de contingencia que hay que realizar. Existen muchos condicionantes antes que una actividad pueda reactivarse. Los protocolos los aprueba el Ministerio de Salud y el Gobierno realizará los controles para que esto sea así”.

A su vez, el mandatario confirmó que se va a estar lanzando una aplicación cuyo objetivo es controlar el tránsito, que se respete el aislamiento y quienes estén circulando, lo hagan porque realmente lo necesitan. “Vamos a ser rigurosos, necesitamos quedarnos en casa, si no pareciera que queremos que nos pase lo de Estados Unidos, porque está claro que somos igual al resto, de carne y hueso” señaló el Gobernador.

En ese sentido, remarcó que “mañana vamos a comunicar estas nuevas medidas de restricción para circular por las ciudades” y sentenció que “tenemos que terminar con el paseo del supermercado y ser más responsables, da la sensación que queremos ver los muertos en la calle”.

Respecto a la posible llegada de vuelos, el Gobernador dijo que “Aerolíneas ayer a la noche nos confirmó que llegará a Ushuaia un vuelo excepcional el domingo, espero que se tenga en cuenta a nuestros vecinos que se encuentran en Buenos Aires, nosotros no tenemos injerencia en el valor de los pasajes, eso es una determinación de la empresa”.

“Mientras tanto seguimos gestionando los vuelos con el Ministerio de Transporte y con Aerolíneas para tener alguna regularidad durante el tiempo que dure la cuarentena” aseguró el Gobernador.

A su vez, Melella adelantó que “estamos planificando para el próximo martes un vuelo sanitario y seguramente aprovecharemos, si es posible, traer carga sanitaria en el vuelo del domingo de Aerolíneas”.

En otro orden, lamentó que existan noticias falsas. “Es triste porque estamos peleando contra la muerte y algunos hacen un aprovechamiento político” enfatizó y dijo que “desde el Gobierno empezamos a hacer las denuncias correspondientes. La verdad siempre sale a la luz. Por eso les pido que estemos a la altura de las circunstancias, porque esto no es joda” enfatizó y solicitó a la comunidad que se informe por los canales oficiales.

Finalmente, el Mandatario confirmó que el Ministro de Finanzas Públicas “se encuentra trabajando en los decretos de coparticipación a los municipios”.