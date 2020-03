PRESENTARON EL LIBRO “ANTÁRTIDA: ARGENTINA EN EL SEXTO CONTINENTE”

El intendente Walter Vuoto acompañó al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, al rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Juan Castelucci, y a la sociologa, historiadora y feminista Dra. Dora Barranco en la presentación del libro “Antártida: Argentina en el Sexto Continente”, que recopila la experiencia y el trabajo de las científicas y científicos argentinos y fue editado en forma conjunta por la Cancillería y la UNTDF.

El intendente dijo que “es un honor y un orgullo tener una Universidad conducida por Juan que tenga una mirada geoestratégica y de soberanía, una Universidad que fue creada en un gobierno popular y que forma profesionales que ponen un énfasis muy fuerte en la ciencia, y que tienen una mirada sobre su país y de su gente”.

Además, consideró que la presencia de Filmus en Ushuaia “es muy importante porque tenemos una mirada geoestratégica sobre Antártida y Malvinas que se había perdido durante el Gobierno de Mauricio Macri, que hizo todo lo contrario al relegar y entregar soberanía”.

“Hoy recuperamos esa mirada y esa esperanza de poder poner en valor lo que somos, de apelar a la fibra más profunda de nuestro colectivo social y a esa mirada puesta en la defensa permanente de la soberanía”, enfatizó.

Vuoto afirmó que “tenemos un desafío muy grande tras cuatro años de un gobierno que entregó soberanía” ya que “hay que volver a poner a la Argentina de pie y el camino es reclamar lo que es nuestro, y generar espacios que nos permitan recordar que los procesos populares en la Argentina han generado un estado de bienestar entre los que menos tienen”.

Por su parte, Castelucci recordó respecto al libro que “es un proyecto del año 2015 que con el anterior gobierno nacional fue imposible continuarlo”, pero “en enero me llamó Daniel Filmus porque estaba interesado en imprimir este libro y quería saber si la Universidad iba a participar, y dijimos que sí”.

Al libro “lo presentamos la semana pasada en la Cancillería en Buenos Aires, y quisimos presentarlo en Ushuaia y darle uno de los primeros ejemplares a Walter Vuoto, porque es el intendente de la Antártida Argentina”, amplió.

En cuanto al rol de la UNTDF el rector manifestó que “tenemos muy en claro que somos una universidad bicontinental y esa condición la da la Antártida con sus recursos naturales, el territorio usurpado de las Islas Malvinas, y las grandes riquezas no solo en recursos naturales sino en el tema geopolítico del Atlántico Sur, que sabemos que no está totalmente trabajado y analizado”.

En tanto, para Filmus “esta presentación es muy importante porque el libro refleja el trabajo de nuestros científicos y nuestro país está haciendo un gran aporte a través de ese trabajo en la Antártida”.

Luego planteó que “el avance de la investigación es decisiva en un sector del mundo en el que se define el destino de la humanidad”, y si bien “durante los últimos cuatro años se descuidó bastante el trabajo en la Antártida” destacó que “el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, de los científicos e investigadores hizo que a pesar de no tener mucho apoyo oficial se haya podido seguir trabajando”.

Por último, en cuanto al reclamo de soberanía sobre Malvinas, Filmus dijo que “están en revisión” las acciones políticas del gobierno de Mauricio Macri, por lo que “estamos analizando las líneas a seguir, teniendo en cuenta que cualquier decisión que se tome debe ser en función del objetivo principal, que es la recuperación del ejercicio integral de la soberanía”.