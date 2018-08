Pino convocó a funcionarios para evaluar y rechazar el ajuste nacional

El vicepresidente del PJ fueguino reunió a referentes de los estados provincial y municipal para hablar de la situación económica nacional junto a los vecinos de Ushuaia y de las formas de modificar las políticas del Gobierno de Macri. “No hay una sola medida a nivel nacional que no vaya en detrimento de la gente y esto tiene que unificar a todos los peronistas para modificar esta realidad”, afirmó. El vicepresidente del PJ fueguino y concejal de Ushuaia, Juan Carlos Pino, convocó a funcionarios municipales y provinciales para hablar de la situación económica nacional en el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina”. La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad Victoria Vuoto y al secretario de Gobierno Omar Becerra como así también al secretario de Asuntos Relativos a la Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes Jorge López y el subsecretario de Servicios Públicos Martín Gessaga, fueron algunos de los funcionarios que participaron de la velada que se realizó el jueves último. Pino señaló que Ushuaia no escapa a la realidad nacional y remarcó que las medidas que está tomando el Gobierno de Mauricio Macri “lo único que hacen es afectar a las provincias, a los municipios y por supuesto a la gente”. “Planteamos que algo tenemos que hacer y ese algo muchas veces depende de la clase política”, sostuvo. El vicepresidente del Partido Justicialista recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “hablábamos de Procrear, de beneficios, de obra social, siempre en función de la gente” pero que “desde hace dos años y medio, con el Gobierno de Macri, no se habla de otra cosa que no sean ajustes y recortes”. Pino volvió a manifestarse en contra el embate nacional contra derechos adquiridos como las asignaciones familiares y también contra el recorte del Fondo de la Soja. “El Gobierno nacional no toma en cuenta que los municipios y las provincias ya aprobaron sus presupuestos”, expuso. “No es que están tomando una medida que va a comenzar en enero del año que viene y que permitirían tomar determinaciones con respecto a la que se va legislando a nivel municipal o provincialmente”, agregó. “No hay una sola medida a nivel nacional que no vaya en detrimento de la gente y esto tiene que unificar a todos los peronistas para modificar esta realidad”, afirmó. Destacó las acciones llevadas adelante tanto desde el Gobierno provincial como desde los municipios para poner freno a las políticas nacionales y puso énfasis en el trabajo realizado desde la FAM (Federación Argentina de Municipios) que logró suspender temporariamente el decreto que recorta las asignaciones familiares, lo que dará un tiempo prudencial para avanzar en estrategias que permitan detener de manera definitiva el recorte. “Este recorte afecta a todos”, expuso Victoria Vuoto La secretaria Legal y Técnica Victoria Vuoto tomó la palabra ante los vecinos que concurrieron al Centro Cultural “Nueva Argentina” e indicó que la quita de estos recursos “no afecta a una gestión o a un representante político, este recorte afecta a todos los habitantes de Ushuaia, porque quitarle 50 millones a la ciudad es quitarle una quinta parte del total de 260 millones de obras que ya están licitadas y otorgadas y dentro del presupuesto”. Por otra parte, señaló que “la organización, los consensos, la opinión con información resuelve las cosas, por eso es importante que sepan que el encuentro patagónico fue una experiencia completamente exitosa que nos permitió frenar el ajuste que venía por los derechos de los beneficiarios de la ANSES en la zona patagónica”. A su turno, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, marcó la importancia de la construcción de la unidad frente a “quienes se presentaron como el mejor equipo de los últimos 50 años y en dos años provocaron el derrumbe financiero y económico de la sociedad argentina”. “La realidad indica que no tenemos una sola buena noticia para dar, pero tenemos un gran desafío y es vencer a esos que vinieron y le dijeron al pueblo argentino que traían el mejor equipo en los últimos cincuenta años para resolverle los problemas a los habitantes de la República Argentina”, dijo a quienes compartieron el encuentro, “y en menos de dos años terminaron derrumbando financiera, económicamente a nuestra sociedad argentina”. “Lo mejor que le puede pasar a este gobierno es que termine su mandato, porque muchos se han tenido que ir antes por incapaces. Lo mejor es que, entre todos, tengamos ese compromiso de armar un proyecto político municipal, provincial y nacional que nos permita contener a todos los argentinos”, concluyó el funcionario municipal. López advirtió un retroceso en la lucha por la soberanía El secretario de Asuntos Relativos a la Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes Jorge López también tomó la palabra en la reunión convocada por el vicepresidente el PJ en el Centro Cultural “Nueva Argentina”. El funcionario puso de relieve que el ajuste nacional también se expresa en las áreas de su competencia. “No es sólo lo económico que plantea este proyecto del Gobierno nacional sino que vemos y en estos últimos tiempos fundamentalmente una mayor pérdida de soberanía”, evidenció. En este sentido indicó que las campañas antárticas se planifican con un año de anticipación y “hoy no existe ni un solo insumo adquirido para la campaña 2018-2019”. “La Argentina tiene un total de 13 bases en el sector antártico argentino y hay un rumor muy fuerte de que este Gobierno pretende cerrar bases. Cerrar una base sería un retroceso en la lucha por la soberanía”, manifestó. “Más allá de los análisis economicistas de que si es un gasto o una inversión la presencia argentina en el Continente Blanco, nosotros sostenemos que es una inversión, que es una defensa activa y viva e la soberanía”, agregó. “Hoy nuestro país quiere ofrecer nuestras bases antárticas al Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, países que son futuros adversarios y enemigos que vamos a tener en la disputa antártica”, alertó. Consideró que esto constituye “un retroceso que no podemos permitir”. Con respecto a las Islas Malvinas, López señaló que el Gobierno nacional ha reinstalado la negociación con el Reino Unido sin hablar de la soberanía. “A este Gobierno, que tanto castiga al pueblo con sus medidas económicas, lo único que le interesa es una imagen en el exterior de hacer negociados y en eso también mancillan la honra de nuestros ´héroes e Malvinas porque no incluyen lo que la Constitución otorga como mandato fundamental para todo argentino, que es la defensa inclaudicable de nuestra soberanía en las islas”, cerró.