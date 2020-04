El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur realizó un repaso de las principales medidas que se están llevando adelante para contener la pandemia de Covid-19 y reiteró el pedido de respetar la cuarentena.

En este sentido, el mandatario expresó que “lo dijo claro nuestro Presidente, no es tiempo de relajarse sino de profundizar la cuarentena que es la única herramienta que tenemos para frenar esta pandemia”.

“Se han logrado datos positivos pero estamos recién comenzando lo que va a venir. La gran mayoría de los vecinos cumple y se sacrifica pero hay una minoría que no lo hace como corresponde. Hay gente que se sacrifica mucho, que no sale, que se cuida y da bronca cuando otros no lo hacen. Por eso no tenemos que aflojar ni relajarnos y evitar salir”, recalcó.

Asimismo Melella sostuvo que “yo no soy de exagerar, pero luchamos por tener la menor cantidad de muertes posibles. Miren lo que pasa en otros países, no quiero eso para mi provincia. Tenemos que entender la gravedad de la situación, los jóvenes y los mayores”.

“Yo no me arrepiento de haber declarado la cuarentena antes. Creo que fue una decisión acertada. Si no hubiésemos aplicado eso estaríamos peor. De todas maneras tenemos que entender que los números van a crecer, pero si cumplimos con las disposiciones lo que vamos a lograr es achatar la curva de contagios para poder responder desde el sistema sanitario”, recalcó.

El Gobernador también subrayó que “hay servidores públicos que se están sacrificando para cuidarnos a nosotros, personal de salud, de seguridad, protección civil. Venimos trabajando bien y estamos preparados. Hay un gran trabajo de bloqueo de los casos positivos y sospechosos. También hay un gran equipo de profesionales y estructura para reforzar el sistema sanitario, para acompañar a los adultos mayores que están en riesgo. Tengo que agradecer a las clínicas privadas y a los Municipios que pusieron a disposición toda su infraestructura de salud. Hay hoteles que están a disposición en caso de que hiciera falta. Ahora si no seguimos respetando la cuarentena y manteniendo achatada la curva de contagios nada de eso va a alcanzar”.

“Les pido a los vecinos que tengamos mucha calma, que nos informemos a través de comunicaciones oficiales y que no creamos todos los mensajes que circulan por las redes. Hay muchas noticias falsas que generan temor o que directamente son malintencionadas. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, salir solo en caso de extrema necesidad y tomar los recaudos recomendados por los organismos de salud que ya todos conocemos”, reiteró.

Melella también dijo que “todos tenemos posibilidades de infectarnos. Es tiempo de ser solidarios con nuestros vecinos, no discriminar porque nadie quiere tener el virus ni nadie viene a contagiarnos. Tenemos que serenarnos, ser empáticos con los demás y hacer la parte que nos toca con responsabilidad personal y colectiva”.

Situación Económica

El Gobernador se refirió además de la situación económica y cómo el efecto de la pandemia impacta en las finanzas públicas y familiares.

“Lo mismo que le pasa al albañil, al comercio, a la industria, le pasa al Estado. Está muy complicado el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y los Municipios. Pero hoy elegimos la salud por sobre cualquier otra cosa”, expresó.

También dijo que “hemos dispuesto medidas económicas para acompañar al sector privado más vulnerable con créditos, subsidios, suspensión del pago de impuestos, aunque sabemos que a veces no es suficiente. Hay mucha gente que la está pasando realmente mal, que hoy no tiene nada. Tenemos que ir viendo como nos acompañamos unos a otros. Estamos llevando alimentos a más de 20 mil familias. El alimento no le va a faltar a nadie. El Estado está presente a través del Gobierno Provincial, de los Municipios y del Gobierno Nacional y estamos coordinando para tratar de asistir con ellos a la mayor cantidad de personas y sectores de la economía que hoy están frenados”.