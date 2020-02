MORA: “DISCUTIREMOS LA REFORMA TRIBUTARIA”

La Concejal del Bloque Forja Todos, Miriam ‘Laly’ Mora, tras la Apertura de Sesiones Ordinarias del nuevo Período Legislativo local, opinó sobre las palabras del Intendente Pérez en su discurso, y destacó que “veo una continuidad de gestión respecto de las obras del ex intendente Gustavo Melella tanto en salud, en deporte, en cultura, y sobre todo lo que quedó de la gestión anterior que en realidad es el beneficio para todos los vecinos”.

Mora también hizo referencia a los fondos de coparticipación y la deuda que el Gobierno Provincial mantiene con el Municipio. “A nosotros desde Gobierno se nos informó que todas las semanas se giran unos 80 millones pesos y que, si bien es cierto que se viene pagando con un mes de atraso, hasta el momento se han pagado unos 400 millones de pesos, con lo cual la deuda estaría casi saldada o se está cumpliendo en tiempo y forma con los pagos”.

Consultada sobre la Reforma Tributaria anunciada por el Intendente, la edil afirmó que “anhelo profundamente que tengamos esa discusión porque quien preside hoy el Concejo (Raúl Von der Thusen) se negó sistemáticamente durante cuatro años a tratar este tema”.

“No obstante algunas cosas que empiezan a cambiar de contexto, a la gente aún no le llegan los beneficios y sigue con los mismos problemas de antes. A la gente no le cambió nada y por lo tanto no podemos hablar de aumento de nada. Hasta que la gente no vuelva a tener trabajo, acá no se puede aumentar nada”, finalizó Miriam Mora.