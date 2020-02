MELELLA RECIBIÓ A VECINOS DE LA MESA DE ANDORRA PARA AVANZAR EN UN PLAN DE OBRAS PARA ESE SECTOR

El Gobernador y la Ministra de Obras y Servicios Públicos recibieron a vecinos de diversos barrios del sector de Andorra para delinear conjuntamente un plan de obras.

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella junto a la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo recibieron este jueves por la tarde a representantes de los barrios que integran la mesa de Andorra: Las 7 cascadas, Bajadas de los maestros, Las 54 hectáreas, La bella Andorra, Antiguos leñadores, Mirador Andorra, 20 viviendas y Cuesta del Valle.

Al finalizar el encuentro Castillo contó que los vecinos se acercaron para plantear la necesidad de llevar adelante un plan integral de intervención en el sector, a fin de garantizar la provisión de servicios a todos los barrios.

En este sentido puso de relieve la necesidad de dotar a los espacios de acceso peatonal, asfalto hacia el final del sector y que en cada uno de los barrios se completen las zonas donde hay ramales de redes y en las zonas donde no hay ramales, que se puedan hacer esas derivaciones”.

La funcionaria recordó que “este es un planteo que los vecinos habían hecho con anterioridad, es un proyecto integral al cual no se le dio curso y que fue modificado al estado de situación actual a fin de completar los servicios que faltan. Cada barrio tiene su particularidad, algunos tienen redes de agua y cloaca, otros vecinos no están conectados. Además, hay situaciones donde hay personas a las que no les pasa el gas con lo cual veremos la particularidad de cada caso y cómo se completan las obras para que todos los vecinos puedan acceder al agua, cloaca, alumbrado y gas”.

Se acordó un nuevo encuentro para la semana próxima, donde la Ministra junto a titulares de la DPE, la DPOSS realizarán una recorrida en el lugar para que los vecinos puedan mostrar las particularidades de lo que están peticionando.