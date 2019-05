LAURA AVILA, DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER AL CONCEJO DE USHUAIA

Ante más de 3000 personas, y ya como candidata oficial hacia el Concejo Deliberante de Ushuaia por Unidad Fueguina, Laura Avila puso énfasis en que “en este año electoral, tenemos la posibilidad de que vuelva Cristina, que sea reelecto Walter, y que haya Mujeres en el concejo”.

Con la presencia y apoyo del Intendente Walter Vuoto, compartió una cena con mujeres emprendedoras, organizaciones sociales, referentes barriales, centros de jubilados, vecinas y vecinos de la ciudad.

“Este es un momento histórico. Nuestras decisiones tendrán consecuencias para nosotros, pero también para los que vendrán detrás. En el Municipio de Ushuaia tenemos un gran capitán de tormentas, porque mientras el país sufre el freno en su economía, hoy en Ushuaia tenemos un compañero como Walter que genera empleo, obra pública, inversiones, cuidando el medio ambiente y dejando una Ushuaia tan linda como para que todos nosotros podamos disfrutarla”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Ushuaia tiene un Intendente que “piensa en nosotras las mujeres, y con su mirada de género ha creado la Secretaría de la Mujer y un gabinete paritario. Su mirada ha ayudado para que hoy las mujeres de Ushuaia tengamos protagonismo y decisión dentro la ciudad. La secretaría de la Mujer, y las políticas que llevamos desde ahí, marcaron un antes y un después en Ushuaia”.

“Es el momento de las mujeres, de que nos devuelvan la voz, nuestros derechos, es el momento de llevar mujeres al Concejo. Somos la mitad de la población y no tenemos una mujer que nos represente. Tenemos derechos de pensar en función del desarrollo de la ciudad, legislando y trabajando, porque desde la mirada de las mujeres fue que salieron leyes importantes como la ley de violencia de género, la de trata, la de educación sexual y reproductiva y las de protección del trabajo, porque somos las primeras en ser despedidas y las últimas en ser contratadas”, dijo con claridad.

Y por eso, agregó “les quiero pedir a las vecinas, las mujeres emprendedoras, luchadoras; en lo nacional para que vuelva Cristina y se vaya Macri; en la Municipalidad de Ushuaia para que sea el compañero Walter Vuoto quien siga conduciendo los destinos de la ciudad; y en el Concejo Deliberante para que las mujeres se sientan representadas y defendidas por mi voz. Sigamos construyendo juntas, sigamos luchando con amor, esperanza, con alegría y muchas gracias por acompañarme como lo vienen haciendo hasta ahora“.

Por su parte, el intendente Vuoto afirmó que “venimos trabajando con Laura desde hace 15 años y veo el crecimiento que ha tenido. No sólo es una excelente candidata política, sino que además se ha convertido en un gran cuadro político”.

“La he visto a Laura no solamente diciendo, sino en una gestión de hechos. No sólo hablamos de ampliación de derechos, sino que los hacemos. Espacios de lactancia materna, protección a miles de mujeres en Ushuaia, trabajando con nuestras queridas emprendedoras, cuando pensamos en que tenían que tener un lugar donde mostrar sus productos, con los talleres de capacitación en oficios para ellas, las primeras perjudicadas con las crisis económicas. Vengo humildemente a pedirles acompañar a Laura Avila para que esté en el concejo deliberante para seguir construyendo con hechos”, dijo Vuoto.

Junto a Laura Avila estuvieron además acompañando candidatos y candidatas a bancas legislativas. “Vamos a llevar también la voz de las mujeres para que discutan y decidan en la Legislatura provincial por eso les pido que acompañen a Laura Colazo, a Victoria Vuoto con Damian de Marco, Sabrina Marcucci y Guillermo Navarro”, concluyó el Intendente.