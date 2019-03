LA GOBERNADORA AUMENTÓ A $5.000 LA AYUDA ESCOLAR Y ADELANTA EL PAGO PARA MAÑANA

Para chicos con discapacidad el monto se eleva a $20.000. La gobernadora Rosana Bertone anunció este lunes en Río Grande, a través del Decreto Provincial Nº369/19 el adelanto e incremento de la “Asignación Anual por Ayuda Escolar” y “la Asignación Anual Ayuda Escolar con Discapacidad”. La misma estará depositada a las 00:00 del martes 26 del corriente mes. La Asignación Anual por Ayuda Escolar será de $5.000 pesos (cinco mil) y la Asignación Anual Ayuda Escolar con Discapacidad de $20.000 pesos (veinte mil). Este incremento se da a raíz de las negociaciones paritarias para el corriente año con las entidades gremiales de UPCN, ATSA, AMET, UDA y ATE. Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone comentó que “hicimos esto porque realmente sabemos que hay una dificultad muy importante en el poder adquisitivo del salario con respecto a la inflación. Sé del esfuerzo que han hecho los trabajadores durante estos tres años, como también del esfuerzo del sector privado”. En tal sentido, mencionó que “hoy la prioridad es conservar cada puesto de trabajo”, y agregó que “los recursos que nos llegan del gobierno nacional no son acordes con lo que hoy es la inflación que tenemos en el país”. “Es la primera vez que Tierra del Fuego es autónoma en cuanto a la ayuda nacional para el pago de los salarios” afirmó la gobernadora, quien anotó que “el esfuerzo que estamos haciendo es gracias a la recaudación propia y a la búsqueda de alternativas, como por ejemplo el área del petróleo para tener más concesiones petroleras”. Además, señaló que “le he pedido a los ministros que participan de la paritaria que pongan el mayor esfuerzo en llegar a un entendimiento y que lo hagan con mucha responsabilidad. Queremos que para los trabajadores el día miércoles haya una oferta que se acerque mucho más a lo que los trabajadores fueguinos están esperando”. Por otro lado, Bertone indicó que “sé que hay muchísima confusión en cuanto al piso social mínimo garantizado, que en un principio fue de $25 mil pesos, con muchos trabajadores por debajo de este piso, lo hemos convertido en remunerativo y han quedado comprendidos de muchos escalafones”. Asimismo, destacó “la paz social conseguida con ayuda de los sindicatos” y valoró el reordenamiento del Estado. “Muchos hicieron, al comienzo de la gestión, un esfuerzo muy importante para explicarle a la gente de qué estábamos hablando y qué estábamos modificando”. “Podemos tener logros importantes, que si los cuidamos entre todos estoy segura que nos van a permitir tener una provincia como Córdoba, Santa Fe o Neuquén en unos 5 años” sostuvo la mandataria, quien agregó que “ellos tienen recursos propios muy elevados en cuanto a la coparticipación que reciben a nivel nacional y hacen buena distribución de sus recursos”. La gobernadora recordó que “además de no tener asistencia financiera, hoy el gobierno nacional nos debe $500 millones de pesos al IPV y $1.100 millones de pesos al Fideicomiso Austral”. Junto a la gobernadora estuvieron la secretaria general de ATSA, Claudia Etchepare, el secretario general de UPCN José Luis Ríos, la secretaria General de AMET Sara García, la presidenta de la Comisión de la Unión de Docentes Argentinos en Tierra del Fuego, Fanny Abregú y el secretario General de ATE Marcelo Córdoba. Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia José Luis Álvarez señaló que “fue una decisión de la gobernadora adelantar el pago 10 días antes del inicio de clases, para que los hijos de los trabajadores estatales puedan contar con dinero para la compra de útiles escolares”. Álvarez recordó que esta ayuda “históricamente se cobraba con el salario del mes de marzo y pensamos que era necesario que los trabajadores cuenten con este dinero”. Acompañaron a la gobernadora el ministro de Gobierno y Justicia José Luis Álvarez, el ministro de Economía José Labroca y las legisladoras Myriam Martínez y Andrea Freites.