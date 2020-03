ESTIBADORES ALERTAN SOBRE OPERATORIA EN EL PUERTO POR EL COVID-19

Desde el sector de estibadores alertan sobre operatoria en el puerto.

Algunos de los referentes de los trabajadores sostienen que se los está exponiendo a la pandemia. Anticiparon que este jueves 26 de marzo está previsto que opera el barco pesquero Tai-an y sienten que los trabajadores están desprotegidos.

Trabajadores de la estiba en Ushuaia volvieron a expresar la preocupación del sector ante la operatoria del barco pesquero Tai-an prevista para este jueves 26 de marzo que fue comunicada por Logística Lech-Mar.

“Nos quieren hacer trabajar. No les importa que nos podamos contagiar. Ese barco debería quedar en rada hasta que pase la cuarentena”, sostuvieron.

Ya habían alertado que la empresa Lech-Mar nunca tomó en cuenta las normas de seguridad. Recordaron que los días 18, 19 y 20 de marzo los estibadores de Ushuaia trabajaron para dicha empresa sin ninguna medida de seguridad y que recién el 20 de marzo los proveyeron de barbijos en ocasión del último barco que operó que fue el Echizen Marú.

Subrayaron que sólo se proveyeron barbijos pero no hubo provisión de alcohol en gel ni antiparras ni mamelucos.

El sector agrupa a 300 estibadores, que trabajan sin ninguna protección desde noviembre del año pasado cuando se alertó sobre la pandemia de COVID-19. “Son falsas las declaraciones que hizo el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (Roberto Murcia) que dijo que desde un primer momento se tomaron medidas.

No les preocupa nuestra salud ni la de la ciudad”, sostuvieron desde el sector.

Los estibadores indicaron, además, que el centro de contratación del puerto es de “diez por quince y hay ochenta personas hacinadas ahí adentro en los distintos turnos”.

Por otra parte, señalaron que no se les han practicado los tets de detección de Coronavirus a los trabajadores que están constantemente expuestos a la pandemia y que tampoco se les ha dado ninguna ayuda para paliar la crisis económica que está generando la emergencia sanitaria.

“Prefectura estaba al tanto de que no se cumplían las medidas de seguridad ya que ellos mismos tienen un puesto de control en la entrada del puerto, justo en diagonal al centro de contrataciones, donde ellos mismos veían cómo se hacinaba a la gente”, manifestaron.

Hicieron hincapié en que el barco que operará mañana es un barco pesquero que no deja ningún beneficio para la ciudad ya que el producto es para exportación. “Nuestra denuncia es que ese barco como no deja ningún beneficio está exponiendo a los trabajadores en vano y a la población de Ushuaia”, remarcaron.

Desde el sector indicaron que este jueves muchos trabajadores van a ir igual l puerto porque si no trabajan no cobran. Además, todos los estibadores son trabajadores eventuales y no tienen una relación de dependencia laboral ni con la Dirección Provincial de Puertos ni con las empresas de estibaje o logística. Por este motivo hacen un llamado a las autoridades a asistir el desamparo que viven desde siempre los trabajadores portuarios de Ushuaia.

“El gremio que nos representa ha entregado unos bolsones de comida en una sola ocasión”, dijeron en referencia al SUPAAS que preside Orlando Díaz.

“Hacemos responsables tanto a las autoridades tanto como a las empresas y a la Dirección Provincial de Puerto de Ushuaia por cualquier eventualidad de contagio por COVID-19”, cerraron.