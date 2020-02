“EMPEZAMOS A INTERVENIR PARA MÁS CONTENCIÓN A LOS MENORES Y LLEVAR TRANQUILIDAD A LOS VECINOS”

Así lo aseguró la Ministra de Desarrollo Humano quien se encuentra trabajando con su equipo para garantizar la protección de los derechos de los niños que residen en el “Pequeño Hogar” y también dar tranquilidad a los vecinos que viven en cercanías.

La Ministra de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Verónica González, se refirió a la situación de los menores que residen en el “Pequeño Hogar” y destacó que “desde el día uno que asumimos el compromiso con este ministerio junto a mi equipo de trabajo entendimos que era necesario empezar a abocarse a la defensa de la niñez en términos generales y a pedido del propio Gobernador Gustavo Melella”.

En ese sentido puntualizó que “tenemos en claro que las responsabilidades del Ministerio de Desarrollo Humano tienen que ver con administrar cuestiones respecto de la niñez vulnerada. En este caso, contamos con dos hogares tanto en Río Grande como en Ushuaia y próximamente en Tolhuin, porque por cuestiones de desarraigo entendemos que también esa ciudad debe tener su lugar de residencia para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo aseguró que “a esto nos vamos a dedicar y sobre esto estamos trabajando, pero puntualmente la situación de los hogares tiene que ver con estas prácticas desatendidas respecto del cuidado de la niñez. A partir de nuestra gestión tomamos la decisión de hacernos cargo. Hoy no solo contamos con una Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias sino que también contamos con una Subsecretaría provincial, una Dirección provincial y con un Director de Defensa de Derechos”. En este punto, la funcionaria detalló que “sabemos que cuando se generan ciertas situaciones que no son conflictos sino situaciones de resistencia que tienen que ver con la niñez vulnerada y que traen quejas a la sociedad debemos poner mucho trabajo. Tuvimos reuniones con los vecinos que atravesaron esta situación, sabemos que ni ellos la generaron ni los niños que residen en el hogar. Esto tiene que ver con un contexto, una historia respecto de la visibilidad o no que tienen estos hogares en la conciencia de toda la provincia, cuánto se sabe qué ocurre en estos hogares y cuánto se ocultó” y agregó que “en este punto vamos a planificar, atender y trabajar por la calidad de vida de estos menores vulnerados que tampoco tienen ganas de estar en ese lugar. Son consecuencias de desencadenamientos sociales y de situaciones de violencia. Nosotros estamos acá para protegerlos porque esa es nuestra responsabilidad”.

Finalmente, González dijo que “lo que sucedió tiene que ver con la desatención que hubo y nosotros estamos trabajando en esto. Tuvimos reuniones con los vecinos pero también con las fuerzas de seguridad. Estamos teniendo herramientas de atención y charla con los niños y niñas. Nos estamos reuniendo con los compañeros de trabajo que están a cargo de los niños y por más que estemos hace poco eso no quita que debamos hacernos cargo. Vamos a empezar a cuidar la niñez, queremos que tengan un lugar de residencia donde estén contenidos y eso nos va a llevar tiempo. Seguramente los vecinos están molestos y realizaron denuncias públicas, pero en este marco nosotros tenemos que proteger a la niñez”.

“Necesitamos un tiempo porque queremos que los niños y niñas estén bien. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios, avanzamos en la posibilidad de trasladar a algunos de ellos a otra residencia pero queremos que sepan que empezamos a intervenir para dar mayor contención y también dar tranquilidad a los vecinos. Porque en definitiva todos y todas somos responsables como adultos en el modo en que nos referimos a estos niños y niñas que realmente no quieren estar donde están y de proteger sus derechos”, concluyó la Ministra.