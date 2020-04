“EL OBJETIVO ES SUMAR MÁS REACTIVOS AL HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA”

El doctor Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias del Municipio, manifestó en diálogo con Radio Nacional que ayer se le hizo entrega al laboratorio del Hospital Regional de Ushuaia de unos mil kits reactivos para la detección del coronavirus.

Mencionó que “para ir adelante y colaborar con todo lo que es la faz de diagnóstico del Coronavirus ayer hicimos una primer entrega de 1000 kits determinantes al laboratorio del HRU porque ellos cuentan con la tecnología para poder realizarlo”.

“El objetivo es tratar de sumar más de estos determinantes, porque se sabe que cuando las personas tienen síntomas es importante realizar masivamente a la mayor cantidad de personas indicadas el hisopado, para ver si poseen o no el virus”, expresó Lucas Corradi.

En tanto sostuvo que “lo importante es que se está haciendo acá en Ushuaia, porque antes había una demora de diez días aproximadamente cuando se enviaban al Malbrán, por eso hubo un pico la semana pasada de muchos casos informados, porque estaban viniendo los de Buenos Aires y se informaban los que estaban haciendo acá” y refirió que “en el mismo día se obtiene el resultado” desde que se hacen en la ciudad.

Asimismo, comentó que “cuando hablamos del pico que se está esperando uno habla siempre de lo que puede ser un impacto fuerte, acá lo que se está tratando es de hacer estrategias para no colapsar el sistema sanitario, tanto nacional como provincial por eso el planteo de la cuarentena, el quedarse en casa, el aislamiento social, ahora la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares públicos y cuando uno deambula por la calle tener esos cuidados. Todo eso se va a ver reflejado en lo que son los números estadísticos”.

En ese marco, el subsecretario expuso que seguramente habrá muchos más casos, algunos asintomáticos y lo que se busca es “aplanar la curva de cantidad de casos, que en un lapso de cinco o seis meses sea más leve” y ejemplificó lo sucedido a nivel mundial con los sistemas sanitarios de los distintos países, “esto ha sido terrible, lo paradójico es lo que ocurre en otros lugares, uno de los mejores sistema de salud pública es el inglés y tienen a su primer ministro infectado y los pronósticos son los peores para el Reino Unido”.

Además, Corradi señaló que “es interesante ver como va actuando el virus y sin lugar a dudas acá la cuarentena y las medidas que se han dispuesto a nivel nacional, estamos viendo que pese a que todos los días tenemos más casos, no estamos con el sistema sanitario desbordado y estamos pudiendo dar respuesta, eso no es poco. Teniendo al lado a Chile y Brasil creo que empezamos a ver los frutos de todas estas medidas” sentenció.

En tanto el funcionario destacó la tarea que viene desarrollando la Municipalidad de Ushuaia en materia de prevención del COVID-19 y resaltó “lo del albergue que es una iniciativa de brindar un lugar a todo el personal de Salud para descansar. Cuesta pensarlo, pero como médico digo que el lugar que uno tiene que tener para descansar en estas circunstancias es importantísimo, porque acá vamos a tener médicos que no van a poder volver a sus casas, y necesitamos un lugar donde puedan tener una recuperación de su jornada laboral.

En España están alquilando los propios médicos casas rodantes para poder descansar y acá desde el momento cero se decidió hacer esto” y agregó que “en el ‘Cochocho’ ya se inició la obra, está la parte técnica trabajando, es una obra importante de tuberías para oxigeno y los mobiliarios, ayer el intendente Walter Vuoto estuvo recorriendo la obra de los techos del Polideportivo y la cancha 4 y se lo está reparando todo. Trabajamos contrarreloj para estar preparados para un posible brote importante siempre pensando de máxima”.

Uso de mascarillas

Respecto del uso de las mascarillas faciales que serán obligatorias desde el martes próximo, consideró que “hoy por hoy la OMS lo está recomendando y se está comenzando a ver en muchas ciudades y provincias.

Acá no hay salvación milagrosa pero son pequeños puntos que ayudan como es el aislamiento. No es una cosa o la otra, hay que usar la mascarilla si hay que salir al supermercado o la farmacia, es un método que vamos a tener que acostumbrarnos porque el mundo cambia después de esto. Uno veía hace muchos años a los chinos usando mascarillas y no lo entendíamos y creo que ahora vamos a empezar a ver muchos cambios en el mundo” finalizó Corradi.