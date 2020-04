EL MUNICIPIO DE TOLHUIN CONTINÚA ENTREGANDO MÓDULOS ALIMENTARIOS PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y BAJOS RECURSOS

La Dirección de Desarrollo Social del Municipio continúa entregando módulos alimentarios a domicilio en coordinación con Desarrollo Social de la Provincia, para llegar a cubrir la mayor cantidad de demanda en Tolhuin.

Se trata de un bolsón de mercadería que cuenta con 25 artículos como módulo seco, sumando frutas y verduras para abastecer a familias que queden por fuera de los programas provinciales ‘Cuidemos la mesa fueguina’ y Red Sol .

LOS BOLSONES SE ENTREGAN EN PRIMERA INSTANCIA A FAMILIAS DE RIESGO, ADULTOS MAYORES Y EMBARAZADAS QUE NO TENGAN LA POSIBILIDAD DE COMPRARLOS. También a personas que en este momento no cuenten con los ingresos ya que no pueden salir a trabajar por la cuarentena.

El Municipio prevé llegar a las zonas alejadas de Tolhuin, como Estancia La Correntina y Aguas Blancas, para abastecer a las familias que no tienen la posibilidad de acercarse al casco céntrico a comprar.

Las solicitudes, tanto para el módulo alimentario del Municipio como del Gobierno Provincial, son recepcionadas por Defensa Civil de Tolhuin y luego derivadas al área correspondiente.

SOLICITAMOS PACIENCIA A LOS VECINOS QUE SE ANOTARON, LA DEMANDA ES MUCHA Y ESTAMOS COORDINANDO LA ENTREGA DE LA MANERA MÁS ORDENADA.

ℹ️ Por consultas comunícate al 103