EL HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA LANZA NUEVA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

SALUD PÚBLICA El Banco de Sangre del Hospital Regional Ushuaia convoca a los vecinos de la ciudad a sumarse a una nueva campaña de donación voluntaria de sangre. Elizabeth Ponce, técnica del servicio de Hemoterapia, destacó que “los donantes de sangre son los protagonistas principales del mundo transfusional”, y recordó que “hasta el día de hoy no hay sustituto artificial para la sangre y, por tanto, la única manera de conseguirla es mediante la donación voluntaria y altruista de personas solidarias que se acercan al Servicio de Hemoterapia”. “La sangre no puede ser almacenada por tiempo indeterminado, ya que sus componentes tienen una duración limitada” explicó la profesional, y que por ello “las donaciones deben ser continuadas; todos los días debe recogerse un número determinado de donaciones para atender las necesidades del hospital”. Ponce agregó que “muchas veces se piensa que solo en un estado crítico, en donde la vida corre riesgo, se necesita una transfusión de sangre, pero esto no es correcto”, y detalló que “el Banco de Sangre se encarga de dar un respaldo transfusional a las cirugías programas, a los pacientes en tratamientos de quimioterapia, a los pacientes dializados, a las mujeres embarazadas que al momento del parto por alguna complicación necesiten unidades de sangre. Todo paciente que ingresa en internación es considerado un potencial receptor de sangre”. “Como Banco de Sangre estamos en contacto directo con nuestra comunidad de donantes, pero estos muchas veces son insuficientes para cubrir la demanda”, comentó, y añadió que “es por esto que pedimos que aquellas personas que se encuentren en condiciones, se acerque al servicio y dejen su donación”. Quienes estén interesados en donar pueden presentarse en el Servicio de Hemoterapia de lunes a jueves de 8.30hs a 11hs y los viernes de 8.30hs a 10hs. Los requisitos básicos son: Tener entre 18 y 65 años de edad. Presentarse con el D.N.I. NO estar en ayunas (solo evitar consumir lácteos) Tener un peso de a partir 50kg. No tener realizadas cirugías y/o endoscopias en los últimos 6 meses. No tener realizados tatuajes y/o piercings en los últimos 12 meses.