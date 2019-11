EL CENTRO DE ESQUÍ MÁS MODERNO Y AUSTRAL DEL MUNDO, UNO DE LOS PRINCIPALES PILARES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA.

Bajo el marco de la celebración de su aniversario número 20, Cerro Castor realiza un balance de estos años y los nuevos proyectos de cara al futuro.

Hace 20 años, a tan solo 26 km de la ciudad de Ushuaia, abría sus puertas el centro de esquí más austral del mundo: Cerro Castor. Desde entonces se transformó en emblema de innovación y modernidad, además de que destaca el principal diferencial del destino: contar la mejor calidad de nieve del país.

Cerro Castor se ha posicionado como uno de los principales impulsores del desarrollo económico de la zona sur de la provincia, que durante la temporada invernal se ve beneficiada por el turismo y las actividades que brinda el centro invernal.

Sus condiciones geográficas y características únicas lo han convertido en el destino más elegido por turistas argentinos, brasileros y los principales equipos de esquiadores internacionales.

Esta temporada no fue la excepción. Alrededor de 25 equipos internacionales han optado por entrenar en Cerro Castor durante 2019, entre ellos países participantes de la Copa del Mundo como Francia, Italia, Suiza, Rusia y Estados Unidos, quien cuenta con la actual número uno del mundo y campeona olímpica, Mikaela Shiffrin. Esto ha ayudado a posicionar a Cerro Castor, una vez más, en el ámbito internacional.

Sus pistas homologadas por la Federación Internacional de Esquí, su calidad de nieve y el sistema de nieve artificial lo equiparan con los principales centros europeos y permiten pensar en la posibilidad de albergar una fecha de la Copa del Mundo de Esquí, un evento que sin duda traerá aparejado resultados únicos en la actividad turística, económica y posicionamiento de Tierra del Fuego.

La proyección de este centro invernal y su impacto sobre el desarrollo de la provincia son parte del trabajo llevado a cabo durante todos estos años.

Su creador, Juan Carlos Begué, señaló su satisfacción por estos 20 años de trabajo: “En estos momentos uno recuerda los primeros tiempos y agradece el esfuerzo de tanta gente que hizo posible esto. Al comienzo fue muy difícil todo, por las demoras, por la situación del país, porque Ushuaia no estaba en el mapa de los centros de esquí y la temporada invernal desde el punto de vista turístico no existía”, recordó.

El empresario indicó que “…luego de la realización del nuevo aeropuerto y el aumento en las frecuencias de las diferentes líneas aéreas, se pudo ir invirtiendo y mejorando los servicios, captando nuevos mercados y posicionándonos cada vez más, pero no fue fácil ni de un día para otro”.

Con respecto al presente y las perspectivas de crecimiento futuras, Begué es optimista: “Si bien la situación económica en el país es muy delicada, sabemos que estamos en uno de los sectores que tiene posibilidades ciertas de crecer y de traer divisas al país y a la provincia. Necesitamos acompañamiento del Estado Nacional y Provincial para poder concretar lo que desde mi punto de vista sería el salto definitivo para que nos posicionemos más fuerte como destino en el mercado de nacional e internacional, esto es la fecha de Copa del Mundo de la FIS”.

“Nosotros hemos hecho inversiones muy importantes en la montaña, más de 20 millones de dólares en estos 20 años, muy por encima de las que nos obliga el contrato de concesión actual. Para seguir creciendo y lograr los objetivos que mencionaba antes necesitamos inversión del Estado en la promoción del destino Ushuaia y políticas de incentivos que nos permitan hacer más inversiones a nosotros como concesionarios”, remarca el empresario local.

Begué finalmente resalta el rol en este sentido que han tenido las autoridades provinciales: “Tanto con el Gobierno actual como con el gobierno electo hemos coincidido en todas estas cosas y esperamos poder avanzar prontamente. Sin duda, poder traer a Ushuaia una fecha de Copa del Mundo le daría a Tierra del Fuego una difusión mundial incomparable por la cobertura de medios internacionales, llegando 20 millones de espectadores, y eso traería además de más turismo, mucho interés de parte de empresas y marcas globales por estar en nuestro destino”, finalizó.