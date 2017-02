EL 20 DE DICIEMBRE SE INAUGURARÁ EL CEPLA

La cita tendrá lugar el próximo martes a las 11 horas, en la calle Imboden del Barrio 245 Viviendas. El edificio cuenta con un equipo de profesionales organizados en diferentes espacios, entre ellos; gimnasios, sala de música, salas de juegos, cocina para talleres y actividades, los cuales funcionaran desde la mañana hasta la noche. Motivo por el cual, la funcionaria observó que “se trata de generar herramientas para generar ámbitos de inclusión para todos los vecinos y vecinas”.

La responsable del área reveló que “el balance del primer año de gestión fue más que positivo”, dado que “en un año donde hubo importantes ajustes, ésta secretaria logró abarcar muchas zonas de vacancia, ofreciendo cantidad y calidad en satisfacer las necesidades de la gente”. De manera que “las diversas problemáticas sociales tienen un entramado, en la que decidimos hacerle frente desde lo colectivo”.

“Nos sentimos muy conformes con los resultados alcanzados- continuó Teszkiewicz- donde tuvimos importantes cantidades de capacitaciones en diferentes espacios, en la cual se alcanzaron importantes logros, entre ellos; los emprendedores por primera vez pudieron legalizar su actividad, contamos con promotores de salud que sostienen una parte esencial de la comunidad, teniendo en cuenta que muchos aspectos de la vida abarcan muchos frentes, como por ejemplo el sanitario, el de la economía social, discapacidad, adultos mayores, derechos humanos, la recreación, la prevención de consumo, turismo social y otros que le son propio a la dignidad”.

No obstante consideró que “estos frutos del trabajo, siguen el mandato que nos dio el intendente y es la lógica, con la que vamos a continuar trabajando, por lo que no nos vamos a correr ni un paso porque sabemos que las políticas públicas no se gestan en escritorios sino en las calles. Más aún, sabiendo que el pueblo de Ushuaia es lo que demanda”.

Por otra parte, la responsable confirmó que en los próximos días se abrirán las inscripciones para las colonias de vacaciones que estarán destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y niños.

Finalmente, recordó que desde el área están trabajando para inaugurar en marzo el albergue social, el cual “tendrá doble importancia; ahorrar en recursos en hoteles, (cuando las personas quedan desprotegidas cuando sufren un siniestro en sus viviendas) y además contarán con un soporte de contención con el equipo profesional”.