“DESPEDIR A MÁS DE 700 TRABAJADORES EN ESTA EMERGENCIA ES PERVERSO E INHUMANO”

La senadora nacional Eugenia Duré criticó fuertemente al grupo Mirgor, de la cual Nicolás Caputo, el “hermano del alma” del ex presidente Mauricio Macri, es accionista, por haber despedido a cerca de 750 trabajadores de la empresa en plena cuarentena obligatoria.

“No solo demuestra una absoluta falta de solidaridad, sino que es casi inhumano despedir tal cantidad de trabajadores en medio de una cuarentena obligatoria” y continuó: “No se trata de números, se trata de familias que necesitan llevar el pan a la mesa. No se puede jugar con una necesidad tan grande en este momento. Estamos hablando de empresas grandes, no de PYMES o de empresas familiares, que están atravesando otra situación muy distinta y compleja”, señaló Duré.

A pesar que el presidente Alberto Fernández ratificó que sería implacable contra los despidos en medio de la pandemia por el COVID-19, la firma de Caputo decidió finalizar el vínculo laboral de 525 trabajadores contratados a plazo fijo y de otros 220 empleados contratados bajo la modalidad de PPD (Planta de Personal Discontinuos), entre operarios y supervisores.

“Acá se trata de una empresa de gran tamaño que viene ganando muy bien los últimos años con la producción de celulares, y que seguramente le va a seguir yendo bien en los próximos tiempos, cuando pase esta emergencia. No estamos hablando de una PyME o de una empresa familiar, que necesita acompañamiento en este momento. Esta es una empresa importante que tiene recursos para afrontar esta situación sin cargar todo el costo a los empleados” señaló la senadora.

Por último, Duré pidió la urgente intervención del Ministerio de Trabajo y solicitó “responsabilidad y solidaridad a los empresarios. Todos sabemos que son momentos difíciles, pero como dijo el presidente Alberto Fernández, habrá momentos en los que se ganará más y otros en los que se ganará menos; pero en el medio, las personas no son descartables. Hoy la prioridad es mantener la vida de las personas y cuidar los puestos de trabajo. Desde el Gobierno nacional y a nivel local, se está acompañando a las Pymes porque sabemos que es un tiempo muy difícil donde lo importante también es que el negocio de alguna forma siga funcionando. Pero es muy distinta la situación de una empresa que cotiza en bolsa que una Pyme o un negocio familiar.”