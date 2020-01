DEPORTES:IMPLEMENTARÁN UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA AGILIZAR Y TRANSPARENTAR LOS PEDIDOS

El martes 28 de enero se realizará una reunión informativa al respecto orientada a clubes, asociaciones, federaciones, agrupaciones deportivas y público en general a las 10:00hs en el gimnasio Ana Giro de la ciudad de Ushuaia.

Una nueva herramienta para el ambiente del deporte se implementó con el objetivo facilitar, agilizar y organizar todo tipo de trámites y pedidos desde la comunidad hacia la Secretaria de Deportes y Juventud del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por medio de la Dirección Provincial de investigación y análisis para el rendimiento deportivo a cargo del profesor Federico Volpi, se ha creado una serie de instrumentos para que toda la comunidad pueda acceder de una mejor manera a los distintos recursos provistos desde la Secretaria.

Como es sabido, es muy importante la labor y el aporte de las diversas instituciones y organismos vinculados al deporte de nuestra provincia, quienes trabajan a destajo por el desarrollo deportivo y en muchos casos por el crecimiento de los niños, con dirigentes que ponen dinero de su propio bolsillo e invierten su propio tiempo.

Ahora, con la utilización de una página web, se establecerán rigurosos criterios de selección en la asignación de recursos para las personas que los soliciten, como ser: subsidios, espacios de desarrollo deportivo (horas en gimnasios), espacios para eventos deportivos (festivales, encuentros, cronogramas de competencias oficiales de federaciones y asociaciones, etc.), alojamientos en el complejo Eva Perón y el complejo ex Y.P.F de Rio Grande, etc.

El acceso es muy simple. Los formularios y la documentación requerida que los acompaña pueden encontrarse en la página web del gobierno https://www4.tierradelfuego.gov.ar/deporte-y-juventud/. En la misma se encuentran los pasos a seguir para orientar al ciudadano en la preparación de sus documentos.

La iniciativa surge por la inexistencia de datos oficiales acerca de la demanda y la oferta de todo del sistema deportivo provincial en variables cuantitativas como cualitativas. El objetivo que se persigue es investigar el estado real y objetivo del deporte fueguino para garantizar el derecho a acceder al mismo, mejorar la calidad de vida de la población y poder optimizar los recursos que son de todos.

Además, el proceso brindará transparencia, evitando de esta manera formas y maniobras arbitrarias, sesgadas, discriminativas y distribuciones inequitativas de los recursos públicos. Asimismo, la creación de esta herramienta reglada ayudará a merituar el acceso a los distintos servicios.

Para los solicitantes (clubes, asociaciones, federaciones, instituciones, etc.) se creará un legajo donde se registrarán datos relevantes acerca de cuál es la tarea que desarrollan, cuáles son sus necesidades, que población es la destinataria de sus servicios, la posibilidad de trabajar en red con la Secretaria de Deporte y Juventud como con otras áreas del gobierno en campañas de capacitación, además de incentivar la inclusión del deporte para adultos mayores y discapacidad en los clubes, como asi también brindar la asistencia necesaria para el desarrollo deportivo trabajando siempre en complementariedad.

Se les pide a los interesados que entreguen la documentación solicitada en las dependencias de su ciudad antes del 14 de febrero en caso de querer gestionar espacios para el presente año comenzando actividades en el mes de marzo.

Al recibir la documentación en tiempo y forma se procederá al análisis de la documentación, es decir, evaluar, clasificar y ordenar para posteriormente informar la resolución de la solicitud.

CONVOCATRIA

La Secretaria de Deportes y Juventud del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego invita a todos los clubes, asociaciones, federaciones y agrupaciones deportivas, y al público en general que tengan relación con instituciones deportivas, a una reunión informativa que se llevará a cabo el próximo 28 de enero a partir de las 10:00 en las instalaciones del gimnasio Ana Giro de la ciudad de Ushuaia.