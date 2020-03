CONCEJALES DECLARARON LA EMERGENCIA SANITARIA, ADMINISTRATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Río Grande.- En la tarde de este lunes los concejales aprobaron por unanimidad declarar la Emergencia Sanitaria, Administrativa y de Infraestructura Edilicia en el ámbito de la ciudad de Río Grande por 180 días, prorrogables por igual período, a los efectos de realizar acciones, planes de contingencia, desarrollo de infraestructura edilicia para la atención primaria a los fines de evitar el colapso de los hospitales y sistema sanitario local, y todas aquellas acciones que sean requeridas y necesarias para contener la propagación, tendientes a la protección de la salud pública.

Así también generar políticas preventivas con respecto al funcionamiento de todos los rubros comerciales habilitados por el Ejecutivo Municipal, con la finalidad de lograr la no propagación del virus referido en los considerandos.

La sesión fue presidida por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, y de la cual también participaron los ediles Hugo Martínez, Javier Calisaya, Cintia Susñar, y Pablo Llancapani.

Tras la sesión, el Presidente de la institución señaló que “ante la preocupación que ha causado en la población la pandemia del coronavirus, y sobre todo en este Cuerpo de Concejales que tenemos la responsabilidad de representar a los vecinos de la ciudad, en conversación con el intendente Martín Pérez nos planteó esta intranquilidad, y la necesidad de poder brindarles herramientas legislativas para que él, como Ejecutivo Municipal, pueda actuar en consonancia ante las distintas situaciones que se están viviendo en la ciudad, y sin la declaración de una emergencia no se pueden llevar adelante muchas acciones”.

En este sentido el edil señaló que “aprobamos una emergencia sanitaria, la cual significa brindarle todas las herramientas al Ejecutivo para que pueda trabajar con todos sus equipos, esto es la contratación de profesionales, la compra de elementos de limpieza e higiene, como por ejemplo puede ser alcohol en gel, de manera que lo tengan todas las áreas del Municipio, como así también que pueda colaborar con el Ministerio de Salud a nivel provincial, ya sea en el nivel primario de control”.

Von der Thusen también indicó que “se aprobó la emergencia administrativa, dado que el funcionamiento que llevan adelante distintos comercios en la ciudad como lo son los pub, los boliches, las cervecerías, los quinchos, los salones de fiestas, casino, entre otros, nosotros somos de la idea de que se deben de suspender las actividades, pero para poder suspender esas actividades necesitábamos declarar esta emergencia administrativa para que el Municipio tenga la herramienta de salir a notificar a todos estos comercios”.

Asimismo sostuvo que “para los comercios que no aglutinen a tanta cantidad de personas se creará un protocolo para algunos rubros que van a tener que cumplir obligatoriamente con ese protocolo, entre algunas de esas medidas deberán tener el 50% de las personas que tienen habitualmente, o para lo que están habilitados, mantener la higiene del lugar, entre otras medidas que dará a conocer el Municipio en las próximas horas”.

Finalmente Von der Thusen explicó que “se declaró la emergencia edilicia para que el Municipio cuente con la herramienta que en el caso de que tenga la necesidad de ampliar un centro de salud, o realizar una obra que tenga que ver con potenciar la salud pública”.