BERTONE CONVOCÓ A LA UNIDAD FUEGUINA PARA DEFENDER EL TRABAJO Y PIDIÓ CAMBIAR EL RUMBO DEL PAÍS

LA GOBERNADORA INAUGURÓ EL XXXVI PERÍODO DE SESIONES LEGISLATIVAS La gobernadora Rosana Bertone dejó inaugurado este viernes el XXXVI Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, oportunidad en la que realizó un balance de sus casi cuatro años de gestión, y realizó importantes anuncios que beneficiarán a los trabajadores de la educación, a jubilados y pensionados RUPE. En un discurso, que tuvo además fuertes críticas a las políticas del gobierno nacional, Bertone diferenció la realidad actual de la provincia donde reina la paz social y la gobernabilidad está plenamente garantizada, con aquella situación de caos social y económico en la que le tocó asumir su mandato en el 2015. “Argentina transita una profunda crisis. No decidimos en qué momento de la historia nos toca gobernar pero sí decidimos hacernos cargo y enfrentar esta crisis con decisión y con la convicción de estar junto a aquellos que más necesitan del Estado para garantizar sus derechos. Los argentinos nos sentimos decepcionados por el presente que transitamos. Un errado diagnóstico y equivocadas políticas nos condujeron a una Argentina que nos duele. Nuestra ciudadanía nos eligió para defenderlos, para mejorar sus vidas cada día y eso hemos hecho en todo momento” señaló la gobernadora sobre la situación nacional. Continuó diciendo que “en todo nuestro país resurgieron palabras olvidadas en las mesas familiares: desocupación, pobreza, incertidumbre, hambre, merenderos, deuda externa. No existe indicador social o económico positivo en la Argentina del presente. A la constante precarización del mercado laboral se le sumó desde el 2018 la sistemática destrucción de empleo. La desocupación ya es de dos dígitos y eso confirma que si no se modifican las políticas nacionales el futuro será aún más doloroso”. En relación a las políticas en materia industrial, criticó que “la falta de apego en la defensa de nuestra producción por parte del Gobierno Nacional ha llevado a que se destruyan más de 125 mil puestos de trabajo sólo en el sector industrial. Nuestra industria sufrió también un ataque frontal por un despliegue macroeconómico equivocado, por las restricciones al consumo que se impusieron a las familias argentinas, y por decisiones de funcionarios nacionales que no comprenden o prefieren ignorar el valor que la industria tiene para nuestra provincia y su gente”. Sobre el impacto local de las medidas nacionales, aseguró que “hemos gobernado con el compromiso constante de poner a las personas en el centro de nuestras políticas públicas. Hicimos todo a nuestro alcance, y créanme que muchas veces más de lo que imaginábamos posible para lograr amortiguar el impacto de políticas nacionales equivocadas, fortaleciendo nuestro Estado provincial para garantizar derechos”. Recordó el estado de quiebra en que se encontraba la Caja de Jubilaciones, donde los jubilados debían presentar amparos judiciales para poder percibir sus haberes en cuotas. “A pesar de las presiones, no transferimos ni armonizamos la Caja. La ordenamos, la saneamos y garantizamos el equilibrio de un régimen previsional que otorga los mayores beneficios en todo el país” destacó, a la vez que anunció el fin del desdoblamiento en el pago de jubilaciones. “A partir de este mes habrá una sola fecha de pago para todos los jubilados” aseguró la mandataria. A la vez, adelantó que se implementará una asignación transitoria de carácter social para los jubilados hasta el mes de julio “permitiendo compensar la pérdida de poder adquisitivo, en particular para aquellos con haberes más bajos”. La mandataria hizo especial énfasis en que hoy la provincia ya no depende de la Nación para hacer frente a sus obligaciones. “En estos 3 años aumentamos la recaudación propia en términos reales sin aumentar los impuestos, gracias a una mejor fiscalización y la simplificación de los trámites” por lo cual remarcó la importancia de la creación de la AREF. “A pesar de la crisis económica nacional hemos establecido un piso salarial de 25 mil pesos para todos los trabajadores provinciales. Somos la única provincia que garantiza un salario de estas características” recordó Bertone. Sobre este punto, la mandataria reconoció que “los trabajadores estatales en su conjunto han perdido poder adquisitivo durante estos 3 años” por lo que “le pedí a mi equipo que participa en paritarias el mayor esfuerzo posible en la oferta salarial, sin poner en peligro el pago puntual de los salarios en tiempo y forma”. En otro tramo de su discurso, la titular del Ejecutivo enumeró la importante inversión volcada en obras de infraestructura para las nuevas urbanizaciones y de saneamiento ambiental, garantizado la llegada de los servicios “a la inmensa mayoría de los fueguinos, transformándose en un gran avance en materia de salud pública”. El plan de obras encarado también apunta a la ampliación y diversificación de la matriz productiva de Tierra del Fuego, como “la Gestión de Puertos, el tendido de fibra óptica, el Programa de Desarrollo de Costa Beagle y el aumento de la capacidad energética como políticas públicas de otra índole vinculadas al proceso de reactivación y fortalecimiento de la producción, el turismo, y la pesca artesanal, entre otras”. “Ya no discutimos cuando se van a pagar los sueldos o en cuantas cuotas, ni por qué no hay ni gasas en los hospitales, hoy discutimos las grandes obras para el desarrollo” afirmó la gobernadora. Bertone valoró también “la recuperación de nuestro sistema público de salud” que al inicio de su gobierno “se encontraba en una situación terminal”. “La nueva sala de hemodiálisis, la sala de cuidados intensivos neonatológicos y de internación pediátrica del Hospital Regional Río Grande; la ampliación del Centro Asistencial Tolhuin; la inauguración de CAPS N° 8 (Río Pipo) y la reapertura del CAPS N°2 (Kuanip)” fueron algunas de las obras mencionadas por la mandataria, destacando especialmente la reapertura del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional Ushuaia, cerrado durante varios años. “Logramos incorporar a planta permanente a 122 médicos, 84 enfermeras y 60 profesionales de otras áreas de la salud. De la misma forma avanzamos en la contratación de servicios médicos para Terapia Intensiva Pediátrica, Hemodinamia, Oftalmología, Traumatología y Neonatología. Implementamos políticas de arraigo profesional, abandonadas por las gestiones anteriores, a través de la entrega de viviendas, la actualización y extensión del plus para alquiler, costeo de gastos de mudanza y traslado del médico y su grupo familiar” agregó la mandataria. La educación fue otro de los temas abordados por la gobernadora en su discurso. “Con orgullo podemos afirmar que funciona con una normalidad que creíamos perdida y para muchos imposible de recuperar. Mientras algunos cierran escuelas, nuestra gestión se ha abocado a abrir nuevas” destacó, y que “después de mucho tiempo, hemos logrado superar por segundo año consecutivo los 180 días de clases”. En el marco de su repaso por la situación de la educación fueguina, Bertone anunció que “a partir de ahora, todos los auxiliares administrativos serán encuadrados como personal administrativo y técnico (PAyT), con todos los derechos y obligaciones que le corresponden, respetando la antigüedad con que cuentan y por supuesto garantizando el piso salarial de 25 mil pesos”. Respecto a las políticas sociales, la mandataria diferenció que “a contramano del gobierno nacional, sostuvimos y reforzamos la atención de las personas con discapacidad” y que si bien “nuestras pensiones por discapacidad son las más altas del país, con un monto mensual de $16.462 pesos” se trata de una población vulnerable “que necesita de nuestro mayor esfuerzo, más aún en un contexto difícil como el que vivimos. En tal sentido, la gobernadora anunció la creación de una asignación que llevará el monto de las pensiones RUPE a $20.248 pesos. “Este aumento alcanzará también a las pensiones RUPE por vejez y a los veteranos de Malvinas” aclaró. La cultura también fue abordada por la gobernadora en su mensaje. En esa línea anunció el envío a la Legislatura del proyecto de Ley de Industrias Creativas “para contribuir no sólo a la promoción cultural y el sentido de pertenencia, sino también para generar empleo”. Otra de las leyes que serán remitidas al Parlamento, es la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.499 conocida como “ley Micaela” que establece la capacitación obligatoria en género y contra la violencia machista para funcionarios y agentes de los poderes del Estado. Asimismo, la mandataria adelantó que se enviará a la Legislatura un proyecto para impulsar la industria del software en Tierra del Fuego, “que otorgará beneficios a las empresas que desarrollen este tipo de industria, ampliando el alcance de la promoción industrial y que junto al proyecto de Ley de Industrias Creativas, contribuirán a la generación de empleo”. En ese marco, Bertone subrayó el fuerte trabajo que viene llevando a cabo su gobierno en defensa de la Ley 19640 y las gestiones realizadas para lograr la prórroga del subrégimen industrial. “Hemos logrado ampliar los beneficios de la Ley 19.640 y conseguimos incluir a pequeños productores que industrializan recursos de origen para exportarlos al continente” afirmó. “La defensa irrestricta de la Ley Nacional 19.640 ha sido una verdadera política de Estado ante un gobierno nacional que bajo el falaz argumento de la industria ensambladora, no sólo mostró desconocimiento de las razones históricas y de los procesos de producción y de inversión tecnológica de la industria fueguina, sino que implementó políticas con un impacto desindustrializador que está afectando nuestra provincia, al sector de la electrónica, al textil y al plástico” sostuvo Bertone. Por ello es que “hemos presentado en el Congreso el proyecto de prórroga de la Ley 19.640, y trabajamos fuertemente para lograr su sanción. El diálogo con distintas fuerzas políticas nos ha acercado a ese desafío, y estamos convencidos que con la unidad fueguina esa meta será posible” consideró la mandataria. Una parte sustancial del discurso estuvo enfocada en la obra pública. “En el contexto de aumento del desempleo en todo el país, el plan de obras que llevamos adelante genera 2.977 puestos de trabajo directos y 3.638 indirectos” destacó Bertone. Nuevas escuelas y gimnasios, infraestructura para el tendido de servicios básicos, urbanizaciones y construcción de viviendas fueron algunas de las obras citadas por la gobernadora y llevadas a cabo durante su gestión. “Le devolvimos al Estado provincial un rol clave en materia de desarrollo, poniéndolo en condiciones fiscales para afrontar el recorte de fondos nacionales sin poner en peligro la continuidad y el cumplimiento del Plan que estamos ejecutando”. “Las soluciones habitacionales brindadas permitieron avanzar en más de 6 años en materia de demanda habitacional insatisfecha que databa de 1998. Se entregaron 1.051 viviendas, 678 viviendas para la demanda general y 373 viviendas con convenios. Del total de las viviendas de la demanda general el 20% fue destinado a familias en riesgo social y un 6% a personas con discapacidad. Actualmente estamos ejecutando 657 viviendas y tenemos una proyección de 942 soluciones habitacionales” detalló la titular del Ejecutivo provincial. “Nada nos une más a los argentinos que la recuperación de nuestras Malvinas” A pocos días de presentado el proyecto denominado Ley Malvinas que establece la obligatoriedad de la aprobación por parte del Congreso de todo instrumento jurídico que trate aspectos vinculados a las Islas, la gobernadora anunció que 27 senadores ya han manifestado su adhesión a la iniciativa. “Exigimos la participación que nos corresponde como provincia a cuya jurisdicción pertenecen las Islas, ocupadas ilegítimamente desde 1833 por el Reino Unido” reclamó la gobernadora. “El objetivo de la recuperación de nuestra territorio, el trabajo para finalizar con la rémora colonial que es una afrenta para toda Latinoamérica debe estar exenta de los vaivenes políticos. Nada nos une más a los argentinos que la recuperación de nuestras Malvinas, por siempre argentinas y fueguinas” aseveró Bertone.