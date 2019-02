BERTONE: “CON ESTE ACUERDO ESTAMOS CUIDANDO CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUEGUINOS”

ACUERDO POR EL TRABAJO Y LA COMPETITIVIDAD

La gobernadora Rosana Bertone suscribió la adenda al Convenio firmado el 13 de noviembre del 2017, que protege los trabajos industriales de la provincia en el marco de la crisis que atraviesa el sector a nivel nacional, producto de la caída de la demanda interna y de la actividad económica.

De la firma en la ciudad de Buenos Aires además el ministro de Producción y de Trabajo de la Nación Dante Sica, el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica Antonio Caló, y el presidente de AFARTE Federico Hellemeyer. También estuvieron presentes el ministro de Industria de la provincia Ramiro Caballero y el secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez.

Luego de la firma, la gobernadora destacó que “este acuerdo tiene como principal objetivo cuidar cada uno de los puestos de trabajo que tenemos en la provincia. Desde el gobierno provincial venimos trabajando con cada uno de los actores para alcanzar estos consensos. No ha sido un trabajo fácil, pero no nos vamos a rendir nunca y vamos a cuidar a nuestros trabajadores y a nuestra industria. Como lo he dicho siempre: voy a tocar todas las puertas que sean necesarias para encontrar soluciones. Los dirigentes tenemos que trabajar para encontrar respuestas, no para hacer diagnósticos de la realidad”.

En la reunión realizada durante la tarde del miércoles, se firmaron dos acuerdos. Por un lado el acuerdo entre la UOM y AFARTE que establece:

A) Paz social, garantizando los puestos laborales hasta el 30 de junio de 2020.

B) Un incremento del 24% en paritaria para los trabajadores industriales en tres etapas: 15% en marzo 19, 4% en julio 19, 5% en septiembre 19.

C) Se garantizan 140 hs. mensuales para los trabajadores.

D) De acuerdo a las necesidades de producción, se habilitan suspensiones al 70%, pero con el pago del 100% de obra social y aportes sindicales.

Por otro lado, se firmó una Adenda al convenio de competitividad del 13 de noviembre de 2017, entre la Nación, la provincia de Tierra del Fuego, la UOM y las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego. La adenda reconoce que:

* La provincia logró la convergencia de precios con los países limítrofes.

* La industria fueguina tiene una producción industrial de productos de primer nivel internacional.

* Los productos fabricados en Tierra del Fuego son competitivos y de alta calidad.

En este sentido, el ministro de Industria, Ramiro Caballero valoró que “es positivo la adenda alcanzada, ya que la Nación reconoce los logros que obtuvimos en materia de competitividad. La provincia demostró que está en óptimos niveles de calidad y de precios.”

“Tenemos el compromiso desde el gobierno provincial de contener la crisis y de hacer esfuerzo compartidos entre todos los actores. Construir consensos implica que cada uno tiene que hacer un esfuerzo y que todos tenemos que comprometernos a cumplirlos. Desde la provincia seguiremos realizando un control muy exigente para que los trabajadores tengan la garantía de que sus puestos laborales van a ser cuidados” afirmó finalmente.