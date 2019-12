A HORAS DE LA ASUNCIÓN DE HARRINGTON, AMENAZARON AL CJAL MARCELO MUÑOZ DE TOLHUIN

TOLHUIN: En horas de la tarde de este martes y, previo a que se lleve adelante el acto de cambio de mando de la ciudad en Tolhuin, donde el actual intendente Claudio Queno le dejará el mando al intendente electo Daniel Harrington; uno de los concejales recibió amenazas. A raíz de esta situación, el Edil se presentó ante las autoridades policiales donde realizó la exposición correspondiente. Las autoridades policiales resolvieron asistir al concejal y a su familia con una custodia.

En diálogo con Pueblo Chico Noticias y Red de Medios Fueguinos, Muñoz adelantó que “me entristece mucho que se generen este tipo de situaciones en una ciudad en la que nos conocemos todos. Mi presentación policial se debe a que tengo familia y debo resguardar mi integridad y la de ellos”.

Cabe señalar que el funcionario habría recibido amenazas durante su mandato, aunque nunca denunció el hecho. “Entiendo que hay gente a la que no le gusta que los concejales trabajemos a favor de los vecinos de esta ciudad y recurren a este tipo de acciones que no me amedrentan, pero insisto en que no se pueden aceptar estas cosas y entre todos debemos terminar con los aprietes y las amenazas si es que queremos vivir en una ciudad digna para todos los vecinos de Tolhuin”.

Fuente:http://pueblochiconoticias.com.ar/