PREOCUPACIÓN POR LOS FONDOS DESTINADOS AL CUIDADO DE LOS BOSQUES NATIVOS

El Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático Mauro Perez Toscani , junto a sus pares de las provincias de Santiago del Estero, San Luis, Formosa, Santa Cruz y La Rioja, fueron recibidos por los senadores Eugenia Catalfamo (San Luis), Pino Solanas (CABA), Nancy González (Chubut), Ana María Ianni (Santa Cruz), Silvina García Larraburu (Rio Negro) y Lucia Crexell (Neuquén) de la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta, para tratar temas relacionados a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos y las demoras en las transferencias de los fondos en que está incurriendo el gobierno nacional . Perez Toscani señaló que desde la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos N° 26.331 “no se alcanzó la efectiva financiación de la misma, ya que la norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos estableciendo que el presupuesto de la nación debe destinar al menos un 0,03 del mismo para el cuidado y preservación de los bosques. Esto no se cumple, ya que el presupuesto 2019 sólo destina un 4.5% de lo que corresponde, siendo esta la cifra histórica más baja. Claramente hay una violación al artículo 31° de la Ley de Bosques”. El secretario continuó explicando que en estos días se presentó un nuevo obstáculo, “ya que aún nos encontramos a la espera de la transferencia de los fondos 2018 que corresponden a nuestra provincia, donde hemos cumplimentado todos los requisitos necesarios para la transferencia de los mismos y no se nos ha notificado los motivos por los cuales no se realizó. A lo que agrego, desde la misma Dirección Nacional de Bosques hace unos días se nos notificó por escrito de que la provincia de Tierra del Fuego se encontraba en situación regular para recibir los fondos correspondientes al año 2018”. “En síntesis, hay una desfinanciación histórica para el manejo y conservación de nuestros bosques, sumando ahora estas injustificadas demoras en las transferencias, donde productores, ong, cooperativas y organismos públicos, como por ejemplo los municipios, no pueden llevar adelante acciones concretas de protección de nuestros bosques” cuestionó el funcionario. Otro de los puntos tratados sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que desde su génesis se caracterizó por tener una esencia claramente federal, se basó en la creación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosque Nativos (Fobosque), adoptando la figura de Fideicomiso con el objetivo de agilizar los trámites de transferencia a los beneficiarios y resguardar los fondos de la Ley de Bosques, sin embargo, no sólo que no está cumpliendo el objetivo señalado, sino que como agravante el comité de este fideicomiso no tiene participación de ningún representante del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), destacándose que la Ley de Bosques N° 26331 dispone -en su artículo 36°- que el fondo sea administrado por la autoridad nacional de aplicación juntamente con las autoridades provinciales. Tras las exposiciones de las máximas autoridades ambientales provinciales, la Comisión de Ambiente del Senado dispuso hacer dos proyectos: uno de comunicación consultando a la nación sobre la situación y solicitando que liberen los fondos retenidos a las provincias, y otro de declaración sobre la preocupación del Senado por la grave situación que genera el incumplimiento de la Ley de Bosques N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Asimismo, los senadores manifestaron su voluntad de llevar adelante una reunión con los funcionarios de Ambiente de la nación, principalmente al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman, a quien se le envió “más de 14 invitaciones en los últimos tiempos y nunca asistió a la comisión”, finalizó Perez Toscani.